Когда отреставрируют Дом купца Тарасова во Владимире? Всё больше городов присоединяется к...

Когда отреставрируют "Дом купца Тарасова" во Владимире?Всё больше городов присоединяется к программе "Дом за рубль". Владимир - не стал исключением. Благодаря этому проекту свою новую жизнь может обрести известный всем владимирцам "Дом Тарасова". Подробнее расскажет Татьяна Воронцова.Дом на Дворянской 11 - живой памятник прошлого. Его истории больше 150 лет, - рассказывает Алексей Арескин. По ней можно отслеживать этапы развития самого города и то, как менялись привычки и ценности у людей.Улица Дворянская всегда была центральной в пространстве Владимира.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- Здесь вся территория была застроена деревянными домиками. В 19 веке даже дворяне предпочитали жить в деревянных домах.Дворянской улица называется не случайно. В середине 19 века этот огромный участок, вплоть до Больших Ременников, принадлежал состоятельному дворянину Александру Карповичу Ромейкову, - основателю Иванищевского стекольного заводаАлексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- На углу улицы находился его двухэтажный флигель. Был огромный сад, пруд с островом , амбары, конюшни...Был участником ополчения, было имение в Тимино. Имел стеклянную и хрустальную фабрику.Таким было это место до 60-х годов 19 века. Пока усадьбу не приобрел еще один купец, - рассказывает Алексей Арескин - Наум Кононович Кононов. Вот он то и задумал на красной линии Дворянской улицы построить большой каменный дом с подвалами.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- И в 1872 году этот дом и был построен...В классическом стиле, под домом подвалы, были изразцовые печи, большие окна. Купцу подражали дворяне и строили замечательные постройки.Симметричная композиция, рустованный фасад, - на лицо все признаки классицизма. 2 парадных входа, арочные ворота не сохранились до наших дней.После смерти Кононова дом переходил из рук в руки. Пока его не приобрел Михаил Сергеевич Тарасов. Отсюда и название - "Дом Тарасова" .Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- Купец был очень известен. У него были 2 бани на Царицынскй, несколько домов в городе. И в 1888 году стал владельцем и решил сделать его доходным. Весь дом был отделан под жилье.Комфортные квартиры заселяли крупные чиновники и неординарные личности, - продолжает Алексей Арескин. Например, такие как Сергей Васильевич Зубатов - сотрудник тайной полиции .Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- Работал в московском охранном отделении. Судьба его очень интересна. В детстве был революционером, а потом его перевербовала полиция, и он стал раскрывать заговоры народовольцев, революционеров.Фигура Зубатова неоднозначна. Гений политического сыска при этом был еще и реформатором. Именно Зубатов стал идеологом лояльного власти рабочего движения.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- В 1902 году возглавил особый комитет при департаменте полиции в Санкт-Петербурге. Но был выслан под надзор во Владимир. Об этом свидетельствовали его письма родственникам в Москву.В этих письмах и упоминался адрес на Дворянской. Дом Тарасова.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- Сохранился план, рисунок фасада этого дома за 1927 год. Можно сравнить: внешне не изменился, без пристроек и разрушений, подлинное здание 19 века.Михаил Сергеевич Тарасов умер в 1910 году. Имущество перешло его сыну - владельцу кирпичных заводов, известному благотворителю, - Владимиру Тарасову.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- Согласно завещанию, все это домовладение поступало в собственность города. Причем, доход должен был пойти на содержание городской богадельни на Князь-Владимирском кладбище. И до сих пор город владеет этим домом, - если его привезти в хороший вид. Вот с тех времен городская собственность.Уже после революции дом Тарасова использовался, как жилой. Сама улица прирастала новыми постройками.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Госархива Владимирской области:- улица Дворянская была переименована в Большую Московскую. Дом получил №13. В 1927 проведен капитальный ремонт, было все перепланировано для более комфортных квартир. А в 1950, после войны, дом потерял ворота и балкон. Был выстроен Дом ВХЗ.В 1990-е в Доме Тарасова размещались бильярдная и ресторан "Клуб на Дворянской". Но к нулевым, когда особняк покинули последние жители, дом начал погибать.Нам удалось заглянуть за дверь знаменитого особняка. Зрелище грустное: помещения буквально рассыпаются от времени и отсутствия должного ухода. Здание не отапливается уже не один десяток лет.Чтобы вернуть этот памятник культурного наследия к жизни, потребуется минимум 100 миллионов рублей, - говорит инвестор Евгений Инджгия. И первые работы обещают начать уже в конце мартаЕвгений Инджгия, управляющий партнер агентства "Реновации культурного наследия "Интеллект":- Капитальные работы по перекрытиям, по стенам, по фундаменту, крыше и так далее, мы сейчас уже начнем производить. В процессе у нас тоже концепция разрабатывается, но это тоже что-то будет из формата "культурного досуга", то есть - однозначно центр города, это туристическое место. 100 метров от Золотых ворот города, поэтому тут точно должно быть место, которое буде привлекательно для туристов и горожан.Агентство реновации архитектурного наследия "Интеллект" восстанавливает "дома за рубль". Так называется специальная программа, по которой предприниматели ремонтируют ветхие исторические здания за свой счет. А в награду - льготная аренда на 49 лет - 1 рубль в год. И также бонус в виде льготы и на аренду земли. Схема рабочая.Евгений Инджгия, управляющий партнер агентства "Реновации культурного наследия "Интеллект":- Наша компания с 2017 года занимается объектами культурного наследия. В 2018 году взяли свои первые объекты в городе Тула, отреставрировали их и ввели в эксплуатацию. Сейчас там работает 10 объектов общественного питания. Это и бары, и рестораны и лаунж, и так далее. К каждому объекту мы подходим с индивидуальной концепцией, привлекая под это различных операторов и арендаторов.Проект успешно реализуется не только в Туле. В него попали уже 11 регионов, включая Москву, Санкт- Петербург, Киров, Томск, Иркутск, Архангельск, Калининград , и, наконец, - ВладимирЕвгений Инджгия, управляющий партнер агентства "Реновации культурного наследия "Интеллект":- Мы в принципе ездим по стране, смотрим на подобные объекты, объекты культурного наследия, которые сейчас по какой-то причине стали в регионах никому не нужны. И, в большей степени, десятками и сотнями стоят разрушенные в регионах. Находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые в аварийном. Вообще, у нас в стране больше 125 тысяч объектов культурного наследия Из которых 25 процентов находятся в неудовлетворительном состоянии, более 500 объектов исчезают бесследно.В агентстве обещают завершить все работы по реставрации дома уже в 2025 году. Цели не только коммерческие. И это радует .Евгений Инджгия, управляющий партнер агентства "Реновации культурного наследия "Интеллект":- Мы не видим в них рухлядь, как сейчас многие говорят. Мы видим, что это красивый объект, представляющий наше наследие, - наследие русской архитектуры. Мы видим в нем экономическую привлекательность, сохраняя прошлое, мы, по сути, можем проектировать будущее. Как бы громко и пафосно это не звучало, но это так!И благодаря этому есть надежда, что через 2 года дом Тарасова 19 столетия сможет найти свое место уже в современном Владимире.Татьяна Воронцова, Вера Куликова, Илья Хлудов, Александр Чунаев "Вести-Владимир".