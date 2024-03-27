Жители микрорайона Доброе на своем примере убедились, что платить по счетам надо вовремя. Судебные приставы вместе с энергетиками нагрянули к 7 неплательщикам. Их «ЭнергосбыТ Плюс»

Жители микрорайона Доброе на своем примере убедились, что платить по счетам надо вовремя. Судебные приставы вместе с энергетиками нагрянули к 7 неплательщикам. Их «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждал о последствиях еще месяц назад, но крупные должники оставили это без внимания. В итоге таким потребителям придется сидеть без света. Ольга, должница: Вы с меня высчитываете и еще здесь