Во Владимире выступил образцово-показательный оркестр Росгвардии В рамках гастрольного тура по...

Во Владимире выступил образцово-показательный оркестр РосгвардииВ рамках гастрольного тура по Золотому кольцу России во Владимире выступил образцово-показательный оркестр Росгвардии. На концерте в городском дворце культуры побывал Федор Лалакин.Один из ведущих военных оркестров страны. Творческий коллектив войск национальной гвардии Российской Федерации - образцово-показательный. Деятельность оркестра многообразна. Основная аудитория, конечно, - военнослужащие.Коллектив с успехом выступает в различных залах и на ведущих концертных площадках. Не только в нашей стране, но и за рубежом.Руководитель оркестра - полковник Азат Шахмухометов. Военный дирижёр, офицер, заслуженный артист Республики Башкортостан. По словам Азата Галиевича, для своего оркестра он привык брать интересные, сложные в техническом плане произведения.Азат Шахмухометов, начальник образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, заслуженный артист республики Башкортостан:- Концерты мы так и назвали "Золотое кольцо". Выступали в Ярославле, выступили в Костроме. Сегодня во Владимире в первый раз, для нас это большая честь, и мы с большим нетерпением ждем нашего зрителя, чтобы представить нашу программу.Во Владимире оркестр Росгвардии представил разноплановую программу. От русских народных песен до культовых произведений отечественной эстрады. Также прозвучали композиции для солистов с оркестром.Максим Токаев, солист:- Я очень рад, что я посетил Владимир сегодня, не только посетил, а имею честь выступать здесь для зрителей этого прекрасного города, потому что я, ввиду своей деятельности, объездил очень много городов, очень много стран. И как так вышло, что я еще не был во Владимире? Сегодня я этот гештальт закрою.Военные музыканты ведут большую просветительскую работу, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи.В оркестре Росгвардии уверены: песня - сильнейшее средство подъема духа, мобилизации сил. Как писал Александр Своров, она "утраивает" армию, а еще лечит, ободряет и вдохновляет всех.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".