В Собинке и Суздале отремонтируют дороги.

Автомобильные дороги, ведущие к медучреждениям в Суздале и Собинке, будут полностью отремонтированы к 2024 году, по информации пресс-службы ООО "Владупрдор", которая поступила в среду, 27 марта.В Суздале планируют провести работы на улице Энгельса, начиная от пересечения с улицей Ленина и до перекрестка с улицей Садовой. Именно здесь находится въезд к местной районной больнице. Протяженность данного участка составляет 0,5 км. Предполагается обновить асфальт на дороге, обустроить пешеходный переход и выполнить ремонт тротуара.В Собинке планируется привести в норму участок от дома №3 до дома №34 на улице Шибаева. Данная дорога является подъездным путем к социально-реабилитационному центру. Здесь также планируется обновить асфальт, обустроить пешеходный переход и тротуар.