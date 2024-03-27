В трех городах Владимирской области будет организована ярмарка вакансий.

12 апреля во Владимирской области пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Ее участниками могут стать безработные, зарегистрированные в центре занятости, а также люди, находящиеся в поиске работы или под угрозой увольнения. Также на ярмарке ожидаются молодые специалисты, выпускники вузов и колледжей.Ярмарки будут организованы в городах Владимир, Ковров и Муром. В рамках мероприятий будет проведено множество тренингов, практикумов, мастер-классов и деловых игр. Участие в них поможет участникам получить более подробную информацию о вакансиях, лучше подготовиться к собеседованию и увеличить свои шансы на трудоустройство.