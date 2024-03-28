Жители города Карабаново Александровского района пожаловались, что город затянуло смогом, который возникает из-за сжигания мусора. Об этом рассказали в сообществе «Карабаново – за чистый

Жители города Карабаново Александровского района пожаловались, что город затянуло смогом, который возникает из-за сжигания мусора. Об этом рассказали в сообществе «Карабаново – за чистый город!» в соцсетях. Неизвестные сжигают спилы деревьев и другой мусор. От дыма страдают жителей ближайших деревень, поселков, Карабановского совхоза, Кировских улиц, Маяковской улицы и улицы Мира. По словам местных жителей,