В Вязниковском районе из-за весеннего половодья развели наплавной мост через Клязьму. Уровень подъема воды оказался выше допустимой отметки – 1,5 метра от среднего рабочего уровня. Мост

В Вязниковском районе из-за весеннего половодья развели наплавной мост через Клязьму. Уровень подъема воды оказался выше допустимой отметки – 1,5 метра от среднего рабочего уровня. Мост будет восстановлен только после возвращения уровня воды до привычных значений. Понтонную переправу разводили дорожники «Владупрадора» и Вязниковского ДРСУ, а также сотрудники регионального МЧС. Была привлечена и тяжелая техника: это