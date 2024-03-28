Врачи Муромской ЦРБ провели операцию 96-летней Лидии, которая сломала шейку бедра после падения на улице. Без хирургического вмешательства женщина не могла ходить, сообщили в пресс-службе

Врачи Муромской ЦРБ провели операцию 96-летней Лидии, которая сломала шейку бедра после падения на улице. Без хирургического вмешательства женщина не могла ходить, сообщили в пресс-службе минздрава по области. Медики провели закрытый интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим стержнем. Этот стержень стабилизирует обломки кости. Благодаря операции опорная функция конечности быстро восстанавливается. А длится процедура около часа. Лидия