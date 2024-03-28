Дорожное строительство и будущее развитие Владимира. В эфире «Шестого канала» – Игорь Соловьев. Начальник управления архитектуры и строительства администрации города рассказал о планах

Дорожное строительство и будущее развитие Владимира. В эфире «Шестого канала» – Игорь Соловьев. Начальник управления архитектуры и строительства администрации города рассказал о планах мэрии по поводу решения проблем пробок на проспекте Ленина, застройке территории за Пекинкой, Октябрьского военного городка и перспективах развития территории бывшего Владимирского тракторного завода. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!