Платить по счетам: 88 владимирских должников остались без электричества С начала года...

"Платить по счетам": 88 владимирских должников остались без электричестваС начала года сотрудниками "ЭнергосбыТ Плюс" было подано в суд более 4 тысяч исков с суммой требований почти на 50 миллионов рублей. Все подробности - у Марии Артес."-Почему вы не платите?-Почему? У меня 50% с пенсии взыскивают."Судебным приставам по этому адресу не рады. Долг за электроэнергию здесь - больше 60 тысяч рублей. Отключение злостных неплательщиков - мера вынужденная.О скором отключении гражданку предупреждали неоднократно. Сотрудники "Энергосбыт Плюс" подчёркивают: должников-потребителей уведомляют за месяц.Сигналы многие игнорируют, и уже потом - после санкций - к сети подключаются вновь - нелегально. За такое самоуправство грозит штраф - от 10 до 15 тысяч рублей.Наталья Дудорова, руководитель энергоинспекции владимирского филиала АО "ЭнегосбыТ Плюс":- Пломба ограничителя сорвана. Нарушена. Здесь идет самовольное подключение. Сейчас мы произведем повторное ограничение, составим акт на несанкционированное вмешательство приборов учета. Соберем материалы для подготовки заявления для перенаправления в полицию.Попасть во вторую квартиру не удалось. Хозяйки не оказалось дома. А вот соседи к приставам вышли.Татьяна, соседка:- Алкоголик. Пьет.- С ней конфликт был?- Конечно, и не один раз. Драться на меня налетала.Рейды с сотрудниками "Энергосбыт Плюс" проводятся регулярно. Задача - заставить недобросовестных потребителей платить по счётам. Должникам грозят ограничение выезда за границу и даже арест имущества. Так сегодня один из должников лишился плазменного телевизора.Ольга Лаврова, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Фрунзенского района г. Владимира:- На основании исполнительного документа возбуждаем исполнительное производство. В течение 5 дней, с момента получения данного постановления возбуждения, должник должен погасить сумму задолженности. Если он не погашает, - у нас идет исполнительский сбор, в размере 7 %.Компания "ЭнергосбыТ Плюс" идет навстречу своим клиентам, предоставляя рассрочку.Юлия Афонина, руководитель управления по работе с дебиторской задолженности физических лиц:- Если действительно у клиента очень сложное материальное положение, то мы можем предоставить им рассрочку на оплате 30% сроком 10 месяцев. Каждая рассрочка индивидуальна.Всего за 2 месяца судебные приставы взыскали у жителей региона порядка 50 миллионов рублей.Принцип прост: есть оплата - есть свет!Мария Артес, Андрей Беляков "Вести-Владимир".Читайте также:Энергетическая компания модернизировала уличное освещение в городе РадужномЭнергетики провели серию игр по энергосбережению в детских садах в городе Камешково