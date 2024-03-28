Православные владимирцы продолжают поститься У православных верующих продолжается Великий пост....

Православные владимирцы продолжают поститьсяУ православных верующих продолжается Великий пост. Самый строгий и продолжительный в церковном календаре.Он символизирует скитания Христа по пустыне и готовит христиан к празднованию Пасхи. Великий пост длится семь недель, сейчас идет вторая.Верующим предписано сухоядение. В этот период можно пить воду, есть хлеб, соль, мед, сырые овощи, фрукты, орехи, горячую пищу без приправ и, желательно, без масла.В последнее время постящихся становится всё больше. Священнослужители это приветствуют, но придерживаться строгого поста рекомендуют только взрослым здоровым людям. Потому что смысл физических ограничений, прежде всего, в духовном очищении.Марк, иеромонах Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира:- Пищей можно ограничивать себя в любое время, к этому нужно даже всю жизнь идти. И, может быть, даже жизни не хватит, чтобы возлюбить всех окружающих. Потому что мы привыкли на оскорбления отвечать оскорблениями, а нужно отвечать любовью. Это очень сложно.