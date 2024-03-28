Православные владимирцы продолжают поститься
У православных верующих продолжается Великий пост....
Православные владимирцы продолжают поститься
У православных верующих продолжается Великий пост. Самый строгий и продолжительный в церковном календаре.
Он символизирует скитания Христа по пустыне и готовит христиан к празднованию Пасхи. Великий пост длится семь недель, сейчас идет вторая.
Верующим предписано сухоядение. В этот период можно пить воду, есть хлеб, соль, мед, сырые овощи, фрукты, орехи, горячую пищу без приправ и, желательно, без масла.
В последнее время постящихся становится всё больше. Священнослужители это приветствуют, но придерживаться строгого поста рекомендуют только взрослым здоровым людям. Потому что смысл физических ограничений, прежде всего, в духовном очищении.
Марк, иеромонах Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира:
- Пищей можно ограничивать себя в любое время, к этому нужно даже всю жизнь идти. И, может быть, даже жизни не хватит, чтобы возлюбить всех окружающих. Потому что мы привыкли на оскорбления отвечать оскорблениями, а нужно отвечать любовью. Это очень сложно.