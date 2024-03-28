Застройка территории микрорайона Сельцо начнется примерно через 15 лет. Об этом в интервью “Шестому каналу” рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации

Застройка территории микрорайона Сельцо начнется примерно через 15 лет. Об этом в интервью “Шестому каналу” рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации Владимира. Речь идет о землях в районе улиц Лакина, Толмачевской и Зои Космодемьянской. Сегодня здесь находится порядка 7 тысяч гаражей. Игорь Соловьев заверяет, что их снос в ближайшее время не предвидится. Игорь Соловьев,