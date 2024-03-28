Застройка территории микрорайона Сельцо начнется примерно через 15 лет. Об этом в интервью “Шестому каналу” рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации
<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2024-predstavitel-merii-o-snose-garazhej-v-mikrorajone-selco-ne-ranee-chem-cherez-blizhajshie-15-let.html" target="_blank">Представитель мэрии о сносе гаражей в микрорайоне Сельцо: «Не ранее, чем через ближайшие 15 лет»</a> - Застройка территории микрорайона Сельцо начнется примерно через 15 лет. Об этом в интервью “Шестому каналу” рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации
[url=https://33live.ru/novosti/28-03-2024-predstavitel-merii-o-snose-garazhej-v-mikrorajone-selco-ne-ranee-chem-cherez-blizhajshie-15-let.html]Представитель мэрии о сносе гаражей в микрорайоне Сельцо: «Не ранее, чем через ближайшие 15 лет»[/url] - Застройка территории микрорайона Сельцо начнется примерно через 15 лет. Об этом в интервью “Шестому каналу” рассказал начальник управления архитектуры и строительства администрации