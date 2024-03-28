Прямой эфир 29 марта: на Радио России-Владимир расскажут о том, как потребителю защитить свои...

Прямой эфир 29 марта: на Радио России-Владимир расскажут о том, как потребителю защитить свои праваКак потребителю защитить свои права, что такое потребительская медиация? Действует ли тезис: "покупатель всегда прав"?Эти и другие вопросы будут обсуждаться в прямом эфире программы «Ваше право» Ларисы Павловой на "Радио России-Владимир" 29 марта в 7 часов 20 минут с Иваном Клюевым, - юристом проекта "Защита потребителя и потребительская медиация".Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.Фото: ГТРК "Владимир"