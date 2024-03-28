Самовольные подключения к электросети значительно увеличивают риск возникновения пожаров
Более 170...
Самовольные подключения к электросети значительно увеличивают риск возникновения пожаров
Более 170 пожаров во Владимирской области с начала 2024 года произошло из-за неисправного электрооборудования и электросети, сообщает региональное ГУ МЧС России. По статистике, это одна из наиболее частых причин возгораний.
Самовольные подключения к электросети, которые чаще всего выполняются кустарно, значительно увеличивают риск возникновения пожара и могут привести к трагедии. Кроме того, из-за нарушителей страдают соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию. Самовольные подключения снижают качество электроснабжения, провоцируют скачки напряжения и становятся причиной выхода из строя бытовой техники.
«Энергосбыт Волга» напоминает: самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. В частности, физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. В случае крупного ущерба при нарушении требований пожарной безопасности в жилье может наступить уголовная ответственность.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения к электросети по телефону "горячей линии" «Энергосбыт Волга»: 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений