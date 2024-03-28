Всего за последние семь лет в регионе признаны аварийными 55 зданий.

В этом году во Владимире власти расселят десять аварийных домов. Всего за последние семь лет в регионе признаны аварийными 55 зданий. По словам Глеба Серёгина, заместителя главы города, у администрации города нет средств, чтобы полностью выполнить программу переселения людей.К началу этого года чиновники должны были расселить 34 аварийных дома, которые были таковыми признанными в начале 2017 года, целиком люди переехали лишь из 23 зданий, из остальных – частично, так как граждане недовольны предложенными вариантами.С 2017 по 2022 годы было насчитано 55 ветхих домов, в которых обитает почти тысяча человек. Федеральные средства, которые будут направлены на расселение, придут лишь в следующем году. Но десять таких зданий всё же опустеют, так как этого через суд потребовала региональная прокуратура.