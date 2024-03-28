В Коврове пауэрлифтеры тренируют ветеранов СВО Реабилитация со штангой в руках. В Коврове...

В Коврове пауэрлифтеры тренируют ветеранов СВОРеабилитация со штангой в руках. В Коврове известные пауэрлифтеры, - супруги Филимоновы - помогают двум раненым бойцам СВО вернуться к нормальной жизни. На их тренировке побывала Мария Артес.Роберт Гайфуллин - ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. Доброволец. В зоне СВО подорвался на мине. Позади - множество операций, установка протеза и длительная реабилитация. Теперь - снова в строю, но уже спортивном.Роберт Гайфуллин, ветеран СВО:- 4 месяца - уже у нас хорошие результаты. Жмем уже за 100 кг. На грудь жмем. Потому что у нас практически работает только верхняя часть тела, бывает, - задействуем ноги, но мы с ногами в соревнованиях не участвуем, потому что у нас протезы. А так - для укрепления мы задействуем на тренировках ноги.Александр Лесин - тренер детской футбольной команды и тоже бывший боец - в пауэрлифтинге с ноября. Говорит, - силовой спорт помогает вернуть выносливость.В этом году наши ветераны СВО приняли участие в Кубке Защитников Отечества в Калуге, - и вернулись оттуда с наградами.Александр Лесин, ветеран СВО:- Мы привезли оттуда 6 серебряных медалей: 3 по армрестлингу, 3 по пауэрлифтингу. Будет супер, если попаду в сборную России.Составляющие успеха - труд и характер. Находить мотивацию для ежедневной работы над собой ребятам помогают, как они говорят сами, новые командиры - "звездные силачи" Инна и Вячеслав Филимоновы.Инна не раз становилась чемпионкой России, Европы и мира. Вместе с мужем вот уже 20 лет помогает заниматься спортом ребятам с поражением опорно-двигательного аппарата.Вячеслав Филимонов, заслуженный тренер России:- Мы дополняем друг друга. Почему? Потому что работа с инвалидами и со здоровыми немножко отличается. По психологии, по плану. Где-то помягче, где-то пожестче будет...В первую очередь, они для нас - спортсмены.Инна Филимонова, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу:- Ребята, которые у нас занимаются - уже есть у нас команда, которая входит в команду Владимирской области по пауэрлифтингу, жиму лежа. Среди них - победители кубков России, чемпионатов России, областных соревнований, Спартакиад. Я даже не замечаю, что ребята инвалиды. Просто наши спортсмены. Они такие же, как здоровые.Жим штанги лежа - единственная дисциплина в паралимпийском пауэрлифтинге. Инна говорит, у ребят есть потенциал. Ее подопечные - не просто любители, а настоящие достигаторы - идут на результат!Цель - не просто улучшить физическую форму - нужна Победа.Артем Лесин, спортсмен:- Тяга. Потом жим лежа. У нас и гонки на колясках бывают. И я там тоже завоевал медаль. У меня общее количество 15 медалей.Мотивации и мужества у этих ребят достаточно. Они и в спорте продолжают доказывать: настоящие мужчины никогда не сдаются.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".Читайте также:Владимирскому ветерану СВО установили бионический протез рукиРифат Сабитов принял участие в круглом столе по проблемам реабилитации участников СВО