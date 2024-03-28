В Коврове перед судом предстанет 32-летний житель Ивановской области.

В Коврове перед судом предстанет 32-летний житель Ивановской области. Мужчину обвиняют в краже. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Инцидент произошёл в январе текущего года. Правоохранители выяснили, что гражданин обитал в квартире жительницы Коврова. Мужчина нашёл ювелирные изделия, которые принадлежали матери его подруги, и незаметно их украл. За три дня он стащил много золотых украшений, в том числе цепочку, кольца, серьги и браслет. Нанесённый ущерб оценён в 38 тыс. рублей.На допросе житель Ивановской области во всём сознался. Похищенное имущество стражи порядка изъяли из ломбарда и отдали хозяйке. Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.