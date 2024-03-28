С уходом частных компаний с рынка пассажирских перевозок, тема общественного транспорта стала особо актуальной. 28 марта в здании городской администрации состоялся брифинг с заместителем

С уходом частных компаний с рынка пассажирских перевозок, тема общественного транспорта стала особо актуальной. 28 марта в здании городской администрации состоялся брифинг с заместителем главы города Глебом Серегиным и начальником управления транспорта и связи Юрием Ивановым. Обсуждение ситуации, складывающейся на рынке перевозок, начали с актуальных проблемных вопросов, которые часто поступают от жителей. Первый из них