Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства Владимирской области.

В Муроме после работы медиков на ноги встала 96-летняя пациентка. Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства Владимирской области.У женщины совсем недавно был диагностирован перелом шейки бедра после падения на улице. Травматологи, неврологи, кардиологи и физиотерапевты муромской ЦРБ провели операцию, установив блокирующий стержень, благодаря которому бедренная кость срастается быстрее.На четвёртый день после врачебных манипуляций пенсионерка с помощью ходунков уже могла стоять. Раньше перелом в таком возрасте прописывал людей к постели. Сейчас женщина уже лечится дома.