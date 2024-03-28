Весна вступает в свои права, радуя владимирцев долгожданными солнцем и теплом В соцсетях...

Весна вступает в свои права, радуя владимирцев долгожданными солнцем и тепломВ соцсетях пользователи делятся по-настоящему весенними кадрами.Удивительно красивые фото цветущей вербы сделал автор под ником Good Alex. Приход весны он запечатлел в окрестностях храма Покрова на Нерли.В группе Природа Владимирской области - грач, который чинно вышагивает по последним сугробам.А натуралист Валерий Савельев "поймал" в свой объектив белку, которая принимает солнечные ванны в аромате хвои. Кадры сняты в лесу близ города Радужный.