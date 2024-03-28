Перед судом предстанет 59-летний житель Владимира. Мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединённом с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Перед судом предстанет 59-летний житель Владимира. Мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединённом с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что осенью прошлого года от мужчины ушла сожительница и стала избегать общения с ним. Он решил отыскать даму и додумался позвонить в службу «112», где поведал, что бывшая подруга украла у него телефон и 420 тыс. рублей. Однако стражи порядка в ходе проверки выяснили правду.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.