График опубликовали представители пресс-службы регионального Правительства.

Владимирцам рассказали о плановом отключении телевидения в апреле. График опубликовали представители пресс-службы регионального Правительства.Так, перебои в телевещании будут в следующие даты:1 апреля – с 10:00 до 16:00 – в селе Березники Собинского района (зона охвата – Собинский район);4 апреля – с 10:00 до 16:00 – в посёлке Стёпанцево Вязниковского района (зона охвата – Вязниковский район);8 апреля – с 10:00 до 16:00 – в селе Фетинино Собинского района (зона охвата – Кольчугинский, Собинский и Юрьев-Польский районы);11 апреля – с 10:00 до 16:00 – в селе Свято Гороховецкого района (зона охвата – Вязниковский, Гороховецкий и Муромский районы);15 апреля – с 01:00 до 10:00 – в деревне Быково Судогодского района (зона охвата – города Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный и Радужный, а также Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы);15 апреля – с 01:00 до 10:00 – в Муроме (зона охвата – Муром, Муромский район);18 апреля – с 10:00 до 16:00 – в посёлке Чулково Гороховецкого района (зона охвата – Гороховецкий район);22 апреля – с 10:00 до 16:00 – в деревне Окатово Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район);25 апреля – с 10:00 до 16:00 – в деревне Тириброво Александровского района (зона охвата – Александровский район).