Жителя региональной столицы оштрафовали за нелегальный запуск беспилотного летательного аппарата.

Жителя региональной столицы оштрафовали за нелегальный запуск беспилотного летательного аппарата. Об этом рассказали областные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.Инцидент произошёл в январе текущего года. Горожанин на улице Северной поднял в небо квадрокоптер, который не числился на учёте в Росавиации. Однако несанкционированный запуск заметили стражи порядка и вскоре нашли хозяина БПЛА.В результате мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей.