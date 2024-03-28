В четверг, 28 марта, в региональной столице проходится рейдовое мероприятие. Полицейские выявляют и пресекают факты управления автомобилями с затемнёнными стёклами.

В четверг, 28 марта, в региональной столице проходится рейдовое мероприятие. Полицейские выявляют и пресекают факты управления автомобилями с затемнёнными стёклами. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители предупреждают, что тонировка ухудшает водителю видимость. Данное обстоятельство негативно влияет на дорожную безопасность.«Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.