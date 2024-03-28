В четверг, 28 марта, в региональной столице проходится рейдовое мероприятие. Полицейские выявляют и пресекают факты управления автомобилями с затемнёнными стёклами.
В четверг, 28 марта, в региональной столице проходится рейдовое мероприятие. Полицейские выявляют и пресекают факты управления автомобилями с затемнёнными стёклами. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители предупреждают, что тонировка ухудшает водителю видимость. Данное обстоятельство негативно влияет на дорожную безопасность.
«Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.