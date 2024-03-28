Во Владимирской области будут судить жителей соседних городов, обвиняемых в контрабанде и попытке...

Во Владимирской области будут судить жителей соседних городов, обвиняемых в контрабанде и попытке сбыта 5 кг наркотиковВо Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Коврова и 52-летней жительницы Воронежа.Весной 2023 года обвиняемый был задержан в городе Покров оперативниками УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району. В салоне легкового автомобиля мужчины под обшивкой сидений полицейские обнаружили и изъяли несколько вакуумных брикетов с синтетическим наркотиком массой почти 5 килограммов."Фигурант, который сам является потребителем запрещённых веществ, приобрёл наркотическое средство на территории Союзного государства, перевёз через границу и планировал сбыть во Владимирской области бесконтактным способом", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сотрудники полиции установили соучастницу преступления – 52-летнюю жительницу Воронежа.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Обвиняемые дожидаются судебного процесса под стражей.Фото: freepik.com