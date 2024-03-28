81 автобус скоро будет ездить по дорогам Владимирской области. Для 46 автобусов нужно оформить документы о регистрации и передачи транспорта перевозчикам, а 35 уже ездят по дорогам региона. Об

81 автобус скоро будет ездить по дорогам Владимирской области. Для 46 автобусов нужно оформить документы о регистрации и передачи транспорта перевозчикам, а 35 уже ездят по дорогам региона. Об этом сообщает пресс-служба минтранса. 35 автобусов выходили на маршруты с ноября 2023 года по март 2024 года. Состав обновили в Коврове, Муроме, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Селивановском,