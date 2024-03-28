Во Владимирской области расселили более 8 тысяч человек из аварийного жилья
Регионы завершают...
Во Владимирской области расселили более 8 тысяч человек из аварийного жилья
Регионы завершают расселение аварийного жилья по действующей программе с опережением срока, установленного национальным проектом «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, три области: Владимирская, Новосибирская и Орловская завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года.
По национальному проекту "Жилье и городская среда" с 2019 года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек.
"На сегодня у нас уже 37 регионов расселили аварийные дома, выявленные до 2017 года", - сказал Марат Хуснуллин.
По нацпроекту в этих регионах из аварийного жилья переехали:
- во Владимирской области 8 564 человек,
- в Новосибирской – 10 158 человек,
- в Орловской – 3 487 человек.
Четыре года назад правительство дало возможность регионам досрочно забрать бюджетные деньги на выполнение обязательств по расселению.
Фото: Правительство Владимирской области