Во Владимирской области расселили более 8 тысяч человек из аварийного жилья Регионы завершают...

Во Владимирской области расселили более 8 тысяч человек из аварийного жильяРегионы завершают расселение аварийного жилья по действующей программе с опережением срока, установленного национальным проектом «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, три области: Владимирская, Новосибирская и Орловская завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года.По национальному проекту "Жилье и городская среда" с 2019 года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек."На сегодня у нас уже 37 регионов расселили аварийные дома, выявленные до 2017 года", - сказал Марат Хуснуллин.По нацпроекту в этих регионах из аварийного жилья переехали:- во Владимирской области 8 564 человек,- в Новосибирской – 10 158 человек,- в Орловской – 3 487 человек.Четыре года назад правительство дало возможность регионам досрочно забрать бюджетные деньги на выполнение обязательств по расселению.Фото: Правительство Владимирской области