За попытку продажи контрафактных табачных изделий жительница Коврова может сесть в...
За попытку продажи контрафактных табачных изделий жительница Коврова может сесть в тюрьму
Заместителем Ковровского городского прокурора утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы.
Судом установлено, используя мессенджер «Telegram»,в сентябре 2023 года женщина приобрела для последующей продажи в торговых точках города Коврова 1 660 пачек немаркированных сигарет различных марок на сумму свыше 200 тысяч рублей.
В январе 2024 года сотрудниками полиции контрафактные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
Уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье.
Обвиняемой возможно наказание до 3-х лет тюрьмы со штрафом.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений