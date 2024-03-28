За попытку продажи контрафактных табачных изделий жительница Коврова может сесть в...

За попытку продажи контрафактных табачных изделий жительница Коврова может сесть в тюрьмуЗаместителем Ковровского городского прокурора утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы.Судом установлено, используя мессенджер «Telegram»,в сентябре 2023 года женщина приобрела для последующей продажи в торговых точках города Коврова 1 660 пачек немаркированных сигарет различных марок на сумму свыше 200 тысяч рублей.В январе 2024 года сотрудниками полиции контрафактные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.Уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье.Обвиняемой возможно наказание до 3-х лет тюрьмы со штрафом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений