32-летний житель Ивановской области украл у ковровчанки ювелирные украшения на 38 000 рублей. Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, переехал к ней жить, а когда смог добраться до золота,

32-летний житель Ивановской области украл у ковровчанки ювелирные украшения на 38 000 рублей. Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, переехал к ней жить, а когда смог добраться до золота, исчез. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД. Это произошло в январе. Мужчина переехал к девушке, но пожил у нее не долго. В течение трех дней он