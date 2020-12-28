И еще одна потеря. На 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук Николай Петрович Тыновский.

И еще одна потеря. На 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук Николай Петрович Тыновский.- Николай Петрович родился в Винницкой области Украины. В годы Великой Отечественной войны прошел с боями до реки МиУс, был дважды ранен. Родина высоко оценила ратный труд ветерана — Николай Петрович был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Даже после того, как врачи признали Николая Петровича ограниченно годным к строевой службе, он посвятил свою жизнь армии. В 1967 году Николая Петровича направили во Владимир, с 1971 года он преподавал во Владимирском педагогическом институте, стал кандидатом исторических наук и доцентом. Николай Петрович — автор более 40 научных работ, в том числе - книги «По дорогам войны». Активно сотрудничал с владимирскими СМИ, участвовал в работе совета ветеранов Ленинского района города Владимира. Прощание с Николаем Петровичем Тыновским состоится 29 декабря, в 9.00 в Свято-Сретенской церкви.