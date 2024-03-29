19% владимирцев ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками Как сообщает портал Суперджоб,...

19% владимирцев ежедневно сталкиваются с телефонными мошенникамиКак сообщает портал "Суперджоб", каждый пятый владимирец ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками.Почти 140 миллионов рублей перевели аферистам жители Владимирской области с начала 2024 года.19% владимирцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 29% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 15% опрошенных, несколько раз в год — 12%.Еще 3% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 7% мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.17% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 12% пришлось однажды потерять деньги или имущество, еще 5% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.Чаще всего с мошенниками сталкиваются люди пожилого возраста. Так в Муроме телефонные мошенники ограбили 94-летнюю местную жительницу. По словам потерпевшей, ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Находясь в растерянности, пенсионерка собрала 150 000 рублей и передала их прибывшему курьеру.В Гороховце пенсионерка, спасая сноху от уголовной ответственности, отдала мошенникам почти 400 тысяч.Напомним, что 29 марта 2024 года во Владимирской области будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному мошенничествуФото: freepik.com