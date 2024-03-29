Борис Матин и Ильгиз Маракаев рассказали о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному...

Борис Матин и Ильгиз Маракаев рассказали о Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству.Во Владимирской области завершается региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.О чемпионате и его итогах в интервью Вестям рассказали Борис Матин, руководитель Владимирского регионального координационного центра Института развития образования и Ильгиз Маракаев, главный эксперт компетенции «Поварское дело».