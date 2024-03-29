Мэрия приглашает профессиональных дизайнеров принять участие в конкурсе на доработку бренда города. Одно важное условие – лев должен продолжать улыбаться. Конкурс на доработку

Мэрия приглашает профессиональных дизайнеров принять участие в конкурсе на доработку бренда города. Одно важное условие – лев должен продолжать улыбаться. Конкурс на доработку брендбука города Владимира проводится при содействии общественного движения «Владимир будущего». Планируются, что дизайнеры исправят недочеты разработанного логотипа и найдут новые решения. В конкурсе могут участвовать профессиональные дизайнеры или команды из них. Эта