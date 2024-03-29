С наступлением тепла на улицах Владимира вновь появились электросамокаты – транспорт, вызывающий огромное количество споров среди горожан. В мэрии собираются разработать правовой акт,

С наступлением тепла на улицах Владимира вновь появились электросамокаты – транспорт, вызывающий огромное количество споров среди горожан. В мэрии собираются разработать правовой акт, который будет регулировать работу пунктов проката. Дело в том, что проблема с лихачами уже решена ПДД, а вот пункты проката во Владимире сейчас никак не контролируются. Жители жалуются, что самокаты раскиданы по