Акции «Группы Позитив» и «Ростелекома» вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции».

Акции «Группы Позитив» и «Ростелекома» вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции». При этом аналитики исключили из ТОП-10 акции «Татнефти» и «Транснефти».«Мы добавляем акции «Группы Позитив» на фоне публикации сильных предварительных финансовых результатов, сокращения объёмов допэмиссии в рамках программы мотивации менеджмента и приближения традиционного Дня инвестора. Также включаем в ТОП-10 привилегированные акции «Ростелекома» в ожидании IPO дочерней компании и в расчёте на опережающую динамику во время дивидендного сезона», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.При этом аналитики исключили из подборки акции «Татнефти» после публикации отчётности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль компании отстала от консенсуса, а рост капитальных вложений оказался выше ожиданий. По мнению экспертов, это может негативно отразиться на финальном объёме дивидендов за 2023 год.Кроме того, на фоне исчерпания краткосрочных драйверов роста, из подборки исключены привилегированные акции «Транснефти». Дробление акций повысило их доступность для массового инвестора, но не оказало поддержку котировкам.Новый ТОП-10 акций РФПредыдущий ТОП-10 акций РФАлроса, аоАлроса, аоВУШ Холдинг, аоВУШ Холдинг, аоГруппа Позитив, аоЛукойл, аоЛукойл, аоМосбиржа, аоМосбиржа, аоМТС, аоМТС, аоНоваБев, аоНоваБев, аоСбербанк, аоРостелеком, апСбербанк, апСбербанк, аоТатнефть, аоСбербанк, апТранснефть, ао* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц