Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский хлебокомбинат Встреча произошла в рамках...

Сенатор Владимир Киселев посетил Владимирский хлебокомбинатВстреча произошла в рамках региональной недели сенаторов.Он встретился с коллективом предприятия, осмотрел производство. Сегодня хлебокомбинат - один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в стране. Владимирский хлеб поставляется в разные регионы. Сегодня особенно важно поддерживать эту отрасль, подчеркнул Владимир Киселев.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Одна из задач, которой я буду сейчас заниматься вместе со своими коллегами и депутатами Госдумы и сенаторами, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством именно вопрос компенсации процентных ставок по кредитам для данной категории предприятий, - это первое. Второе - дефицит кадров. Дефицит кадров у нас, в том числе и на таких предприятиях существует, решать его необходимо. Есть множество программ по привлечению кадров на производство.