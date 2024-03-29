У мигрантов, прибывших на территорию Владимирской области, появятся цифровые профили У всех...

У мигрантов, прибывших на территорию Владимирской области, появятся цифровые профилиУ всех мигрантов, приехавших жить и работать в РФ, появятся цифровые профили. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов после встречи фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода. Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. И трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что, если человек приехал на работу, он работает у него. Если был уволен – об этом сразу извещаются компетентные органы", - пояснил Сергей Неверов.Также он отметил, что будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение – все должно быть под контролем.Это не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений