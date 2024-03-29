Важнейшие бюджетные меры поддержки утверждены на мартовской сессии ЗакСобрания во Владимирской...

Важнейшие бюджетные меры поддержки утверждены на мартовской сессии ЗакСобрания во Владимирской области.Важнейшие бюджетные меры поддержки утверждены 28 марта, на мартовской сессии ЗакСобрания.В Год семьи многие из них коснулись именно граждан с детьми, отметила председатель регионального парламента Ольха Хохлова.К примеру, из списка особо ценных сельскохозугодий исключен участок в Судогодском районе, который находится в ведении многодетной семьи.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Решила заняться именно фермерством, построить ферму, разводить особо ценных овец. Семья, в которой 6 детей. Это такой пример очень важный, очень положительный, что мы идем навстречу - переводим эти земли. Они были формально отнесены к землям особого назначения.Сегодня парламентарии утвердили новые меры поддержки тех, кто трудится "на земле". При устройстве молодых специалистов на работу на селе повышаются единовременные выплаты: с высшим профильным образованием – до 250 тысяч рублей, со средним – до 200 тысяч, прошедшим профессиональную подготовку – до 150 тысяч. Надбавка составит 10 тысяч рублей.Также - в первом чтении - приняты изменения в закон об инвестиционном налоговом вычете.Налоговые преференции получат предприятия, которые передадут ссузам имущество или поддержат финансово. Колледжи смогут улучшить финансовую базу, а предприятие - получить специалистов, подготовленных на конкретном, необходимом ему оборудовании.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области:- Позволяет тем предприятиям, которые передают оборудование, станки, деньги, другое имущество безвозмездно нашим специальным ученым заведениям, колледжам, техникумам получать инвестналог - вычеты из бюджета. Это поможет им больше заниматься спонсорской помощью и это то, о чем много говорили представители образования и промышленности. Вот сейчас отлаживается этот механизм.