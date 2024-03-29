Во Владимире прошла конференция сельхозпроизводителей. Поддержка и продвижение...

Во Владимире прошла конференция сельхозпроизводителей.Поддержка и продвижение сельскохозяйственных проектов. Во Владимире прошла конференция сельхозпроизводителей: "Мой бизнес" - "Точки роста малого агробизнеса в регионе".Репортаж Александра Сыпченко. Как создать благоприятную почву для роста агробизнеса? - обсуждают участники конференции сельхозпроизводителей. Среди них- первые лица региона, министры, руководители ведомств и сами фермеры.На выставке сельхозпродукции и бирже деловых контактов предприниматели смогли рассказать о себе и своей продукции.Алексей Микуцкис, представитель компании по производству сыров:- Рассчитываем на знакомство потенциальными покупателями, на то чтобы нас увидели и узнали.Всходы возможны только при планомерной поддержке. С каждым годом правительство области усиливает и расширяет эти меры, подчёркивает первый заместитель губернатора Александр Ремига. Фермерские хозяйства имеют возможность покупать технику в кредит, на самых выгодных условиях.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Рекордное число фермеров за последние несколько десятилетий плюс создаются кооперативы и по одному и по второму направлению у нас индивидуальные меры поддержки. Надо отметить, что Губернатор Александр Александрович Авдеев лично уделяет внимание фермерству.В действии - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный Президентом. "Бизнес-инкубатор" Владимирской области также помогает фермерам- по разным направлениям.Ирина Зайцева, директор Государственного автономного учреждения "Бизнес-инкубатор":- Центр "Мой бизнес" оказывает большой перечень услуг для сельхозпроизводителей. Это выставочные мероприятия, разного вида межрегиональные бизнес-миссии, также услуги сертификации и мн.др.Обмениваться лучшими практиками и улучшить кооперацию внутри профессионального сообщества позволит и электронный каталог фермеров 33-его региона.Сергей Лукьянов, заместитель министра сельского хозяйства Владимирской области:- Дает она, конечно же, контакты, взаимодействие с органами власти для того, чтобы мы могли более эффективным образом находить механизмы поддержки для каждого отдельного фермера.Многие крупные контракты заключаются именно на таких конференциях, говорят эксперты. Помимо обширной деловой программы, гостей встречи ждали угощения из натуральных продуктов, выращенных на владимирской земле.Александр Сыпченко, Александр Чунаев “Вести-Владимир”