На текущий момент во Владимирской области 10119 человек занимаются боксом.

На текущий момент во Владимирской области 10119 человек занимаются боксом. Среди наших боксёров 64 мастера спорта и 3 мастера спорта международного класса. Об этом рассказала регионального Минспорта.На днях в областной столице состоялось награждение лучших спортсменов и их тренеров. В прошлом году на соревнованиях всероссийского уровня владимирские боксёры завоевали 58 медалей разных достоинств. 7 наград наши земляки получили на международных турнирах.На сегодняшний момент в состав национальной сборной по боксу входят 14 спортсменов из Владимирской области.