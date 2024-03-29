В 33-й регион привезли вакцину от кори, ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

В 33-й регион привезли вакцину от кори, ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом 29 марта рассказала правительства Владимирской области.В частности, поступило 2 тыс. доз препарата против оспы, тысяча доз коревой вакцины и более 2,2 тыс. доз против ротавируса.«В апреле ожидается поступление вакцин против менингококковой инфекции и от ВПЧ (вируса папилломы человека)», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.