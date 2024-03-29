Житель Собинского района убил свою сожительницу, чтобы та не вышла из дома В отношении жителя...

Житель Собинского района убил свою сожительницу, чтобы та не вышла из домаВ отношении жителя Собинского района завершено расследование уголовного дела.Следствием установлено, что в январе 2024 года обвиняемый находился по месту своего жительства в деревне Толпухово Собинского района вместе с потерпевшей. Они проживали вместе на протяжении нескольких месяцев.В очередной раз заметив, что женщина вечером собралась уйти в целях употребления спиртного, мужчина разозлился и нанес ей удар ножом, от которого она скончалась. После этого фигурант вызвал сотрудников правоохранительных органов.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены орудие преступления и другие вещественные доказательства, проведены проверка показаний на месте с участием обвиняемого, комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области