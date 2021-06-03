03.06.2021

2021-06-03 18:30:04

Борщевик продолжает наступление на Владимирский регион

Сотрудники Владимирского филиала Россельхозцентра вновь занялись химической обработкой территорий. Но пока им удается лишь сдерживать распространение опасного растения.



Миссия по уничтожению злостного врага - борщевика. Свои корни он пустил во всех районах области, но самые большие колонии этого растения в Гороховецком, Вязниковском и Юрьев-Польском районах. Общая площадь его обитания сейчас - 169 гектаров, и это на четверть больше чем в прошлом году. При этом за пару лет борщевик может превратить сельскохозяйственные поля в ядовитые джунгли.



Дмитрий Зябликов, агроном филиала ФГУП "Россельхозцентр": «Обрабатываем мы баковой смесью гербицидов, которые разрешены к применению в частном секторе. Эффект сами можете посмотреть. Гербицид проникает в листья, тем самым растения пересыхает и происходит гибель растения».



Так борщевик выглядит через неделю после обработки, но этого недостаточно, чтобы навсегда попрощаться с гигантским сорняком. Семена сохраняются в почве до 12 лет, поэтому опрыскивать одну и ту же территорию нужно каждый год. Химическая обработка окружающей среде не вредит, говорят агрономы, спустя год остальная флора должна восстановится. Без защитного костюма здесь не обойтись, борщевик может "мстить". Его сок - ядовит, под действием солнечного света он переходит в активную форму и попав на кожу человека, вызывает серьезные ожоги. Как сообщают в городской больнице скорой помощи, такие случаи не редкость.



Сергей Козлов, заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы скорой медицинской помощи: «Если попал сок на одежду или на кожу, его нужно собрать. Удалить, не растирая салфеткой или тряпкой, промокнуть, промыть водой с хозяйственным мылом. Если попала на слизистую, тоже активно промывать водой длительное время. Стараться покинуть улицу, войти в помещение, потому что даже в тени солнечные лучи проникают. Если же человек пропустил этот момент, появилась гиперемия, зуд, боль, отек, то нужно сразу обратиться в любое лечебное учреждение».



Борщевик Сосновского завезли в среднюю полосу из Грузинской ССР в 1950-е годы - считается, что по личному приказу Сталина. Страна нуждалась в быстром восстановлении сельского хозяйства. Борщевик должен был стать сочным витаминным кормом для скота. Последствий никто не просчитал.



В прошлом году на борьбу с борщевиком в регионе было выделено порядка 12 миллионов, в этом году финансирование не уменьшилось, сообщают в "Россельхозцентре". Однако не хватает людских сил, на всю область сейчас только 2 группы обработки и смогут ли они "отвоевать" территорию у борщевика - большой вопрос.



Юлия Шувалова, Александр Чунаев



"Вести-Владимир"