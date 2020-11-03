За смелость и мужество, за добросовестную работу и трудовые успехи.

За смелость и мужество, за добросовестную работу и трудовые успехи. Указом Президента губернатор Владимир Сипягин вручил государственные награды.Сергей Чумаков:- Возвращался домой, увидел, что пожар в доме. Бросил всё и начал спасать. Вытащили двоих детей, одного, к сожалению, не успели, узнали только после, что он там остался. Узнали, кинулись в горящий огонь, вытащили, он уже умер.Медалью "За спасение погибавших" наградили электромонтёра Сергея Чумакова. В 2019 году он вытащил детей из пожара в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Отметили и работников здравоохранения. За большой вклад в развитие медицины врачу "Областной клинической больницы" Евгению Чернову присвоили звание "Заслуженного врача" и главврачу "Областной детской клинической больницы" Светлане Макаровой - звание "Заслуженного работника здравоохранения". Также инженерам и деятелям культуры вручили почётные грамоты и благодарности Президента. Многодетную семью из Коврова наградили медалью ордена "Родительская Слава" .Андрей и Надежда Кормновы:- Когда нас выдвинул город на эту награду, у нас было четверо детей. Пока проходили все процедуры согласования, у нас родился пятый ребёнок. Как дети начали учится, занимаюсь общественной работой, для блага детей, различные мероприятия организовываю, вожу на экскурсии, супруга мне помогает. Дети - это основа, ради чего мы живём, ради чего создавали семью.