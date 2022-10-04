В Вязниковском районе Владимирской области ночью 4 октября произошла авария, в которой пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 1:18. На место

В Вязниковском районе Владимирской области ночью 4 октября произошла авария, в которой пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 1:18. На место оперативно выехали спасатели, ГИБДД и скорая помощь. Спасатели деблокировали пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС