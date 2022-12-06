На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в конце ноября этого года...

На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что в конце ноября этого года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от местного жителя о краже имущества из его дачных домов. Ущерб он оценил в 10 000 рублей.Выяснилось, что вор, разбив окна, проник в домики и украл всё, что его заинтересовало — провода, а также мебель. К сожалению, распространённая ситуация в осеннее время.Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Петушинского района.Задержанный дал признательные показания и пояснил, что все краденное он продал, а деньги потратил. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pxfuel.com