Юрьевец превратился в большую пробку из-за серьезного ДТП. Две полосы движения Московского шоссе по направлению в сторону Владимира перекрыли утром 12 апреля. Как сообщили в ГИБДД, началось

Юрьевец превратился в большую пробку из-за серьезного ДТП. Две полосы движения Московского шоссе по направлению в сторону Владимира перекрыли утром 12 апреля. Как сообщили в ГИБДД, началось все в 8:35 – в этот момент произошла авария с участием сразу четырех транспортных средств, которую спровоцировал водитель грузовика – он собрал за собой три легковушки. Столкнулись они