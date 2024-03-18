Избирком области подвел итоги голосования по выборам Президента России на территории региона. Об этом сообщается, как в социальных сетях, так и на официальном сайте региональной

Избирком области подвел итоги голосования по выборам Президента России на территории региона. Об этом сообщается, как в социальных сетях, так и на официальном сайте региональной Избирательной комиссии. Судя по опубликованным данным, всего в выборах приняли участие 746 356 избирателей. А явка составила 69,26 %. Причем это меньше примерно на 7 %, чем в среднем по