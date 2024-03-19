Информацию об этом обнародовали сотрудники РИА Рейтинга в своём новом материале.

По уровню оплаты труда Владимирская область заняла 73 место из 85 возможных. Информацию об этом обнародовали сотрудники РИА Рейтинга в своём новом материале.По информации специалистов, больше всего получают сотрудники профессиональной и научной деятельности, здесь владимирцы получают в среднем 56 тысяч рублей.На первом месте – Москва, где больше всего ценят финансистов, и платят им по 256 тысяч рублей. После столицы идёт Сахалин и Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь работники добывающей отрасли могут зарабатывать в среднем 232 тысяч рублей.На последнем месте многострадальная Калмыкия, где больше всего платят государственным служащим – 47 тысяч рублей.