Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

За две недели владимирцы пожаловались в Платформу обратной связи 236 раз. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.Чаще всего жители Владимирской области жаловались на качество автомобильных дорог – всего было зафиксировано 83 обращения. Также граждане выражали недовольство по поводу содержания многоквартирных домов (42 жалобы) и дворов (26 жалоб).Кроме того, у владимирцев остались претензии по поводу благоустройства дворов (29) и работы общественного транспорта (18). Все обращения были переданы в профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ на вопрос в течение30 дней.Чтобы выразить недовольство по тому или иному поводу, можно воспользоваться системой ПОС на госуслугах или в меню официальной группы мэрии.